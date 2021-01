Napoli, lancio di tavoli contro gli operatori del 118 intervenuti per un codice rosso (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesima aggressione a Napoli agli operatori del 118, è la settima dall’inizio del 2021. Il fatto si è consumato questo pomeriggio in via Marco Aurelio Severino nel quartiere di San Carlo all’Arena, quando i sanitari del 118 allertati per una perdita di coscienza, in codice rosso, sono intervenuti nell’abitazione interessata. All’arrivo sul posto, dopo soli 8 minuti dalla chiamata come fanno sapere dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, per la povera signora in codice rosso non c’è stato nulla da fare. “Una volta che viene comunicato il decesso al figlio – raccontano dall’associazione – scatta l’ira di quest’ultimo che fa volare un tavolo in mezzo alla casa sfiorando di poco i sanitari. Ma purtroppo la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ennesima aggressione aaglidel 118, è la settima dall’inizio del 2021. Il fatto si è consumato questo pomeriggio in via Marco Aurelio Severino nel quartiere di San Carlo all’Arena, quando i sanitari del 118 allertati per una perdita di coscienza, in, sononell’abitazione interessata. All’arrivo sul posto, dopo soli 8 minuti dalla chiamata come fanno sapere dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, per la povera signora innon c’è stato nulla da fare. “Una volta che viene comunicato il decesso al figlio – raccontano dall’associazione – scatta l’ira di quest’ultimo che fa volare un tavolo in mezzo alla casa sfiorando di poco i sanitari. Ma purtroppo la ...

