Minori e social, l'esperta di Alma Mater: "Limitare accesso non basta" (Di venerdì 29 gennaio 2021) BOLOGNA – Limitare l'accesso ai social per i giovanissimi "è fondamentale per la loro tutela". Ma questo blocco da solo non basta. Allo stesso tempo, "è necessario sostenere i genitori affinché possano coltivare il dialogo e il confronto con i propri figli quando iniziano a utilizzare le tecnologie". In altre parole, così come si chiede ai propri figli com'è andata la giornata a scuola o l'allenamento, allo stesso modo si può (e si deve) parlare con loro anche delle loro attività e amicizie sui social. Ne è convinta Annalisa Guarini, docente del dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater di Bologna, da anni impegnata in ricerche nell'ambito della psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

