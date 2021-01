LIVE Slittino | Sprint Mondiali in DIRETTA | oro a Nico Gleirscher | il doppio va a Wendl Arlt | Dominik Fischnaller il migliore degli azzurri!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e TV 14:12 L’appuntamento con la finalefemminile è alle ore 14:31. 14:09 In casa Italia arriva la settima piazza di Rieder/Kainzwaldner e la decima di Negler/Malleier. 14:06 Questo il podio del(GER) 39.126 Sics/Sics (LET) 39.140 (+0.014) Eggert/Benecken 39.161 (+0.35) 14:04 Quarti gli austriaci Steu/Koller!sono i nuovi Campioni del Mondo! 14:02 A sorpresa i tedeschi Eggert/Benecken sono solo “terzi” al momento, vediamo se basterà per il podio. 14:00 I fratelli Sics recuperano tanto nel finale, ma restano comunque dietro ai tedeschi (+0,014), che a questo punto sono sicuri del podio. 13:59 Troppe imprecisioni per gli azzurri, che non riescono a fare ...