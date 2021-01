“L’ha umiliata davanti a tutti”. Pubblico del GF Vip furioso con Dayane per il gesto choc a Giulia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al Gf Vip nella giornata di ieri Dayane Mello ha fatto quello che sembrerebbe un altro dei suoi scivoloni. Il gesto che ha compiuto a quanto pare ha scioccato tante persone e non è assolutamente passato inosservato al popolo dei social. Il gesto sotto inquisizione è stato diretto da Dayane Mello nei confronti di Giulia Salemi. Con la complicità degli altri vipponi accusati di non aver mosso un dito per proteggere la coinquilina ‘attaccata’, e anzi di essersi uniti a Dayane con scherno e ilarità. I fan della Salemi infuriano: “È bullismo”. (Continua dopo le foto) Nella giornata di ieri i vipponi della casa del Grande Fratello Vip sono stati convocati dalla produzione per sostenere una nuova prova: votare chi preferirebbero in finale tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al Gf Vip nella giornata di ieriMello ha fatto quello che sembrerebbe un altro dei suoi scivoloni. Ilche ha compiuto a quanto pare ha scioccato tante persone e non è assolutamente passato inosservato al popolo dei social. Ilsotto inquisizione è stato diretto daMello nei confronti diSalemi. Con la complicità degli altri vipponi accusati di non aver mosso un dito per proteggere la coinquilina ‘attaccata’, e anzi di essersi uniti acon scherno e ilarità. I fan della Salemi infuriano: “È bullismo”. (Continua dopo le foto) Nella giornata di ieri i vipponi della casa del Grande Fratello Vip sono stati convocati dalla produzione per sostenere una nuova prova: votare chi preferirebbero in finale tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La ...

