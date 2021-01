Le parole di un cuoco, a prescindere dalla cucina (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fino a un paio di mesi fa non sapevo esattamente che cosa fosse un TEDx. Ho accettato di fare un talk all’interno di questa manifestazione internazionale perché amo sperimentare nuove esperienze, ma non sapevo bene a che cosa andavo incontro. Ho iniziato a capirlo quando un coach mi ha aiutato ad esprimere i concetti che avevo in mente, ma soprattutto quando il giorno prima dell’evento ho fatto la prova su quel palco. In una sala enorme, completamente nera, c’è un palco con un bollo rosso per terra. Occorre fare il proprio intervento lì, con un faro puntato addosso e con 15 minuti a disposizione. Tutto viene registrato, ma c’è anche il pubblico in sala: bisogna parlare a chi hai davanti ma anche pensare che si sta registrando un video che andrà su una piattaforma internazionale, sulla quale sono raccolti tutti i talk fatti nel mondo, da personaggi più disparati e su tutti gli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fino a un paio di mesi fa non sapevo esattamente che cosa fosse un TEDx. Ho accettato di fare un talk all’interno di questa manifestazione internazionale perché amo sperimentare nuove esperienze, ma non sapevo bene a che cosa andavo incontro. Ho iniziato a capirlo quando un coach mi ha aiutato ad esprimere i concetti che avevo in mente, ma soprattutto quando il giorno prima dell’evento ho fatto la prova su quel palco. In una sala enorme, completamente nera, c’è un palco con un bollo rosso per terra. Occorre fare il proprio intervento lì, con un faro puntato addosso e con 15 minuti a disposizione. Tutto viene registrato, ma c’è anche il pubblico in sala: bisogna parlare a chi hai davanti ma anche pensare che si sta registrando un video che andrà su una piattaforma internazionale, sulla quale sono raccolti tutti i talk fatti nel mondo, da personaggi più disparati e su tutti gli ...

