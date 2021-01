Inter-Benevento, Inzaghi alla vigilia: “Bisogna crederci fin da subito” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippo Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benevento, match della ventesima giornata della Serie A Giornata di vigilia per il Benevento di Filippo Inzaghi che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella ventesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri in un’Intervista concessa a Sky Sport. Ecco le sue parole. “Dobbiamo fare una grande partita di squadra, cercare di essere al 120% e sperare che loro in questa partita non siano tutti al 100%. Noi dobbiamo crederci, credo Bisogna andare lì anche con l’aria spavalda di potercela giocare e sapere che si soffrirà. Sarà una grande ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Filippoin conferenza stampadi, match della ventesima giornata della Serie A Giornata diper ildi Filippoche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella ventesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri in un’vista concessa a Sky Sport. Ecco le sue parole. “Dobbiamo fare una grande partita di squadra, cercare di essere al 120% e sperare che loro in questa partita non siano tutti al 100%. Noi dobbiamo, credoandare lì anche con l’aria spavalda di potercela giocare e sapere che si soffrirà. Sarà una grande ...

