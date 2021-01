"Idrossiclorochina e azitromicina ???????Così curo il Covid-19 a casa" (Di venerdì 29 gennaio 2021) 170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dal Covid a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono il sorriso da una parte e lo sgomento dall’altra. “Una persona è deceduta a 90 anni, sono arrivato quando era Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 gennaio 2021) 170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dala Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono il sorriso da una parte e lo sgomento dall’altra. “Una persona è deceduta a 90 anni, sono arrivato quando era Segui su affaritaliani.it

porusio : RT @lievemente: @CottarelliCPI @albertomura Che fine ha fatto De Donno? Lo hanno chiuso a chiave? E i mille medici che hanno guarito e guar… - draleilaassis : @robyleave @RadioSavana inoltre, qui in Brasile, i medici raccomandano il seguente protocollo: ivermectina (dose si… - lievemente : @CottarelliCPI @albertomura Che fine ha fatto De Donno? Lo hanno chiuso a chiave? E i mille medici che hanno guarit… - ogerius : RT @WillyCoyote6: Le direttive dei criminali. È dovere di ognuno che sa la verità divulgarla. Non intervenire subito con cortisone, idrossi… - WillyCoyote6 : Le direttive dei criminali. È dovere di ognuno che sa la verità divulgarla. Non intervenire subito con cortisone, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Idrossiclorochina azitromicina "Covid? Idrossicolorchina e azitromicina, così curo il virus a casa" Affaritaliani.it "Covid? Idrossicolorchina e azitromicina, così curo il virus a casa"

170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dal Covid a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono ...

"Covid? Si guarisce, basta prenderlo in tempo con l'azitromicina e..."

170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dal Covid a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono ...

170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dal Covid a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono ...170 persone visitate, curate, guarite. Solo 4 ricoveri. La casistica del dottor Riccardo Szumski, che da marzo guarisce dal Covid a Santa Lucia di Piave, provincia di Treviso, è di quelle che mettono ...