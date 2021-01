I lockdown-imboscata di Hong Kong | tra sicurezza e repressione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono le sette di sera quando, nel popoloso quartiere di North Point, di fronte al complesso di appartamenti Tung Fat Building, in Kam Ping Street, appare improvvisamente una lunga fila di poliziotti. I video postati su twitter dai residenti spaventati, mostrano un’azione fulminea della polizia che, correndo in ogni direzione, spinge i passanti verso il palazzo e contemporaneamente srotola di corsa il nastro bianco e rosso per recintare l’area. Li hanno chiamati “Ambush-”,. Quello di ieri sera a North Point è già il secondo-lampo messo in opera dalle autorità dinelle ultime 24 ore, nel tentativo di controllare l’epidemia di Covid-19 che nelle ultime ore ha visto un improvviso ed esponenziale aumento dei casi nella città. Martedì notte era ...