I Giorni della Merla più freddi dell’anno, tra BUFERE di NEVE e GELO (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un’antica tradizione vuole il 29, il 30 ed il 31 gennaio come i Giorni più freddi dell’anno. In questi stessi Giorni di oltre vent’anni fa un’intensa ondata di GELO investì l’Italia. In quell’occasione la ricorrenza venne pienamente rispettata. GELO e NEVE protagonisti nei Giorni della Merla del 1999 Quest’anno le cose son diverse e il clima non è così rigido, ma in effetti le grandi ondate di freddo a fine gennaio sono divenute sempre meno frequenti. Il caso più celebre degli ultimi decenni di cui si ricorda è proprio quello della fine di gennaio del 1999. Le premesse, allora, erano tutt’altro che favorevoli all’arrivo della NEVE: il mese di gennaio 1999 si ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un’antica tradizione vuole il 29, il 30 ed il 31 gennaio come ipiù. In questi stessidi oltre vent’anni fa un’intensa ondata diinvestì l’Italia. In quell’occasione la ricorrenza venne pienamente rispettata.protagonisti neidel 1999 Quest’anno le cose son diverse e il clima non è così rigido, ma in effetti le grandi ondate di freddo a fine gennaio sono divenute sempre meno frequenti. Il caso più celebre degli ultimi decenni di cui si ricorda è proprio quellofine di gennaio del 1999. Le premesse, allora, erano tutt’altro che favorevoli all’arrivo: il mese di gennaio 1999 si ...

OptaPaolo : 21&217 - Gianluca #Frabotta (21 anni e 217 giorni) è il più giovane giocatore italiano ad aver trovato la rete con… - ilpost : Gli ultimi tre giorni di gennaio secondo la tradizione sarebbero i più freddi dell'anno, ma sull'origine dell'espre… - amnestyitalia : #Nigeria Oggi sono 100 giorni dal massacro di Lekki, a Lagos, dove la polizia aprì il fuoco su una protesta della c… - damidaqui26 : @itsjenx2 Per me Stefania uscirà. La vedo molto sofferente in questi giorni e non ha avuto un attimo di indecisione… - Francymolly_80 : RT @DragusinGloria: Se questi sono i giorni della merla,quelli che verranno che sono...???? -