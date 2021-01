Gabriel Garko in ospedale: come sta l’attore e cosa è successo (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’amatissimo attore Gabriel Garko ha informato i fan di essere stato ricoverato in ospedale: come sta e cosa è successo. Qualche ora fa i fan di Gabriel Garko si sono presi un bello spavento quando hanno visto che il loro idolo postava un video dal lettino di un ospedale. Era evidente sin dal primo istante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’amatissimo attoreha informato i fan di essere stato ricoverato insta e. Qualche ora fa i fan disi sono presi un bello spavento quando hanno visto che il loro idolo postava un video dal lettino di un. Era evidente sin dal primo istante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Gabriel Garko in ospedale: come sta l’attore e cosa è successo - #Gabriel #Garko #ospedale: #l’attore - Giusy91894775 : @roshmallow1 @NomeOtro Deve seguire la sua felicità ,non é un caso quando Gabriel Garko fece coming aout in tv dava… - Notiziedi_it : Gabriel Garko in ospedale con la flebo: “Va tutto bene” - lvuist91 : come si sono sentiti i fan di Gabriel Garko quando ha fatto coming out? Io personalmente davvero felice per lui - Sofycotta : @TheUkraineYana @solendi8 Gabriel garko? Massimiliano? -