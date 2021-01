Covid, il Messico supera l'India per numero di morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Messico ha superato l'India per numero di decessi provocati dal coronavirus diventando così il terzo Paese di questa triste classifica mondiale dopo Stati Uniti e Brasile. Secondo gli ultimi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilhato l'perdi decessi provocati dal coronavirus diventando così il terzo Paese di questa triste classifica mondiale dopo Stati Uniti e Brasile. Secondo gli ultimi ...

Covid, Messico supera 150mila morti: è il quarto Paese al mondo

Al terzo posto nel mondo dopo Stati Uniti e Brasile. Algeria e Bolivia ricevono le prime forniture del vaccino Sputnik V (ANSA) ...

