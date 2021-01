Brindisi | giudice in carcere per giro di mazzette e favori

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Emanuela Carucci In tutto gli indagati sono ventuno. Arrestato anche il commercialista del magistrato e ai domiciliari la presidente dell'ordine degli ingegneri diFinisce in manette undel tribunale di. È Gianmarco Galiano di 48 anni originario di Manduria, un Comune in provincia di Taranto, e residente a Oria, in provincia di. Si tratta di uncivile presso la sezione contenzioso ed era a capo di una associazione a delinquere. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro e beni per 1,2 milioni di euro. A portare avanti le indagini gli agenti della guardia di finanza che hanno scoperto affidamenti dati da Galiano ad amici professionisti in cambio di regali, come orologi di valore, e buste in denaro ...