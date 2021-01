Vitali cambia idea: 'Nessun appoggio al Conte Ter' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo colpo di scena nel gruppo dei cosiddetti 'responsabili' appena nato. Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere il governo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo colpo di scena nel gruppo dei cosiddetti 'responsabili' appena nato. Il senatore di Forza Italia Luigi, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere il governo ...

MKISKOV : RT @janavel7: Il gruppo dei responsabili: gente che va, gente che viene. Entrano e poi escono lady Mastella e adesso Vitali; arriva in como… - ROCCOLICASTRO : RT @janavel7: Il gruppo dei responsabili: gente che va, gente che viene. Entrano e poi escono lady Mastella e adesso Vitali; arriva in como… - giu_alessi : RT @janavel7: Il gruppo dei responsabili: gente che va, gente che viene. Entrano e poi escono lady Mastella e adesso Vitali; arriva in como… - iltirreno : Doccia fredda per Conte, il senatore forzista Vitali cambia idea - totogalante : RT @janavel7: Il gruppo dei responsabili: gente che va, gente che viene. Entrano e poi escono lady Mastella e adesso Vitali; arriva in como… -