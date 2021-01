Schianto in scooter | tragico incidente a Napoli | muore un 20enne

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutostradale nell’area nord di. Dove la scorsa sera unha perso la vita dopo unoincontro un palo dell’illuminazione pubblica. Lo scontro fatale è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale Adriano nel quartiere Soccavo a. A perdere la vita, ad appena 20 anni, è stato Vittorio Perfetto, giovanissimo residente del vicino Rione Traiano di Fuorigrotta. Ora la sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di, indaga per ricostruire le dinamiche del sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

