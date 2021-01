Recovery plan, i tecnici: programmata una spesa superiore ai fondi a disposizione (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’analisi dei tecnici sul Recovery plan italiano: programmata una spesa superiore alle coperture garantite dall’Unione europea. Ombra sul Recovery plan italiano dopo l’analisi effettuata dal servizio Bilancio di Camera e Senato: in sostanza emerge che il piano dell’Italia prevede spese che vanno oltre le coperture. In poche parole mancano 14 miliardi e mezzo circa. Nel Recovery plan italiano ci sarebbero 14 miliardi ‘scoperti’ Provando a semplificare quanto emerso nel corso dell’analisi, i fondi a disposizione dell’Italia sono 209,5 miliardi di euro mentre il Recovery plan italiano prevede spese per 223,9 miliardi. Emerge così lo scostamento ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’analisi deisulitaliano:unaalle coperture garantite dall’Unione europea. Ombra sulitaliano dopo l’analisi effettuata dal servizio Bilancio di Camera e Senato: in sostanza emerge che il piano dell’Italia prevede spese che vanno oltre le coperture. In poche parole mancano 14 miliardi e mezzo circa. Nelitaliano ci sarebbero 14 miliardi ‘scoperti’ Provando a semplificare quanto emerso nel corso dell’analisi, idell’Italia sono 209,5 miliardi di euro mentre ilitaliano prevede spese per 223,9 miliardi. Emerge così lo scostamento ...

