Papa Francesco, l'ipotesi di un intervento chirurgico per la sciatalgia: le sue condizioni di salute (Di giovedì 28 gennaio 2021) Papa Francesco soffre per i suoi annosi problemi di sciatalgia. E adesso dai media spagnoli rimbalza la notizia di un possibile intervento chirurgico a cui il pontefice potrebbe sottoporsi per l'aggravarsi dei dolori. A dare grande rilievo alla vicenda, anche sul suo sito web, è il settimanale Vida Nueva. Il giornale sostiene che esiste un'ipotesi, secondo alcune "fonti", per cui Papa Francesco potrebbe essere operato. Al fine di "alleviare dolori così acuti". La sciatica e la rinuncia agli impegni Il pontefice soffre della cosiddetta sciatica. Un fastidio pesante che si estende alla gamba partendo dalla parte bassa della schiena. Per il riacutizzarsi dei dolori al nervo sciatico, Francesco non ha celebrato il Te Deum del 31 dicembre, né la messa nel

