Naike Rivelli e la”vulva art”: “Con questa foresta che mi ritrovo, ho realizzato dei quadri” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Naike Rivelli è un personaggio sicuramente eccentrico, come ampiamente noto (anche se, a dire il vero, non ne scriviamo da un po’). LEGGI ANCHE => Naike Rivelli nuda a testa in giù, con braccia e gambe divaricate: “Se mi metto io così. Mi devono operare” Si è raccontata alla Zanzara, mettendo in chiaro alcuni punti sul suo nuovo modo di fare arte. La Rivelli, infatti, ha iniziato a dipingere con i peli della vulva. Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha raccontato di non radersi le parti intime da un pezzo: “Ho il pelo della fi*a come una foresta. Il mio fidanzato vuole così”. La Rivelli ha raccontato di aver cominciato a far crescere i peli quando era rimasta single per tre anni e non aveva avuto rapporti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 gennaio 2021)è un personaggio sicuramente eccentrico, come ampiamente noto (anche se, a dire il vero, non ne scriviamo da un po’). LEGGI ANCHE =>nuda a testa in giù, con braccia e gambe divaricate: “Se mi metto io così. Mi devono operare” Si è raccontata alla Zanzara, mettendo in chiaro alcuni punti sul suo nuovo modo di fare arte. La, infatti, ha iniziato a dipingere con i peli della vulva., figlia di Ornella Muti, ha raccontato di non radersi le parti intime da un pezzo: “Ho il pelo della fi*a come una. Il mio fidanzato vuole così”. Laha raccontato di aver cominciato a far crescere i peli quando era rimasta single per tre anni e non aveva avuto rapporti ...

