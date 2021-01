Mara Maionchi la dice tutta sul Covid: cosa le è successo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mara Maionchi durante un’intervista a la Repubblica racconta la sua esperienza e il suo ricovero causato dal Covid. Mara Maionchi insieme alla collega Federica Pellegrini, giudice di Italia’s got talent (fonte immagine: Instagram)Durante lo scorso ottobre, è stata ricoverata all’ospedale di Milano perché risultata positiva e sintomatica al Covid, ora sta bene. LEGGI ANCHE: “Non c’è certezza del domani”: il doloroso racconto di Mara Maionchi Mara Maionchi, solo il Covid l’ha fragile e le ha fatto sentire la sua età La produttrice discografica è vicina al compiere 80 anni, ma dice: “non è possibile. Non me li sento. Durante il Covid ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021)durante un’intervista a la Repubblica racconta la sua esperienza e il suo ricovero causato dalinsieme alla collega Federica Pellegrini, giudi Italia’s got talent (fonte immagine: Instagram)Durante lo scorso ottobre, è stata ricoverata all’ospedale di Milano perché risultata positiva e sintomatica al, ora sta bene. LEGGI ANCHE: “Non c’è certezza del domani”: il doloroso racconto di, solo ill’ha fragile e le ha fatto sentire la sua età La produttrice discografica è vicina al compiere 80 anni, ma: “non è possibile. Non me li sento. Durante il...

infoitcultura : Mara Maionchi furiosa in diretta: “Mi rompe sempre le p***e” - infoitcultura : Mara Maionchi e la sua positività al Covid: “la cosa tremenda è stata…” - bi4cab : pensando a Mara Maionchi che in latino urla 'ET ALORAM' - Marnoli1 : @AlbertoSalerno1 Ciao Alberto di certo ti guardo .se vedi una certA mara maionchi le chiedi se ha prodotto lei Mar… - ImpieriFilippo : RT @napolista: Mara Maionchi: «Col Covid mi sono sentita vecchia. Da mamma, leggevo di nascosto i diari dei figli» A Repubblica: «Che cara… -