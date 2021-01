Il presidente della Corte d’Appello di Napoli: In calo tutti i reati meno quelli informatici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel 2020 nel territorio di Napoli e provincia si è registrata “una notevole riduzione dei reati”, 18,15% in meno rispetto al 2019: da 130.306 a 106.653. Il dato è stato fornito dal presidente della Corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, presentando l’andamento della giustizia e gli indici della criminalità nel distretto in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, prevista sabato. “Quasi tutti i delitti – spiega De Carolis – risultano diminuiti in modo significativo”. Gli unici delitti che risultano aumentati in modo significativo sono quelli informatici. “E’ pur vero – ragiona De Carolis – che sulla diminuzione dei delitti e in particolare ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel 2020 nel territorio die provincia si è registrata “una notevole riduzione dei”, 18,15% inrispetto al 2019: da 130.306 a 106.653. Il dato è stato fornito daldi, Giuseppe De Carolis di Prossedi, presentando l’andamentogiustizia e gli indicicriminalità nel distretto in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, prevista sabato. “Quasii delitti – spiega De Carolis – risultano diminuiti in modo significativo”. Gli unici delitti che risultano aumentati in modo significativo sono. “E’ pur vero – ragiona De Carolis – che sulla diminuzione dei delitti e in particolare ...

matteosalvinimi : ++ NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA ++ Il Centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, FI, FdI, con rappres… - matteosalvinimi : Il Centrodestra, che si è appena riunito, è compatto e andremo insieme dal presidente della Repubblica. Non si può… - Quirinale : #Quirinale: il calendario delle #consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che avranno inizi… - GianMag3 : Allora facciamo così: Fiorello: Presidente della Repubblica (più credibile di Berlusconi) Amadeus: Presidente de… - donyp00288476 : RT @fdragoni: Non sentirete mai dire una cosa del genere al Presidente della #BCE -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Silvio Berlusconi presidente della Repubblica, ecco il sogno del centrodestra Il Fatto Quotidiano L'interporto di Padova fa utili per 1 milione. E scatta la corsa alla presidenza

In ballo ci sono 9 consiglieri di amministrazione tra cui un presidente che si vuole tradizionalmente sia espressione di un accordo tra i soci di maggioranza della struttura. Dopo due mandati ...

Maxi staff della Giunta, M5s all’attacco: “Meglio destinare i soldi ai lavoratori”

I sei milioni di euro per gli staff previsti nella legge sulla riorganizzazione della presidenza della Regione? “Meglio destinarli ai lavoratori colpiti dalla crisi legata all’emergenza Covid”. Così i ...

In ballo ci sono 9 consiglieri di amministrazione tra cui un presidente che si vuole tradizionalmente sia espressione di un accordo tra i soci di maggioranza della struttura. Dopo due mandati ...I sei milioni di euro per gli staff previsti nella legge sulla riorganizzazione della presidenza della Regione? “Meglio destinarli ai lavoratori colpiti dalla crisi legata all’emergenza Covid”. Così i ...