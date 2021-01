Giulia Salemi accusata dalla zia di Pretelli di aver fatto una bambola voodoo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 ha fatto una bambola voodoo a Pierpaolo Pretelli? Le accuse arrivano da una zia dell’ex velino, che ha chiesto di condividere una foto che getta dei dubbi. La zia di Pierpaolo contro Giulia: “Lo stanno facendo impazzire, condividete” Giulia Salemi al GF Vip 5 non sembra proprio piacere alla famiglia di Pretelli nonostante l’ultimo incontro chiarificatore con il fratello e la madre. Una zia del 30enne è certa che la Salemi abbia fatto una bambola vodoo e così su Facebook ha chiesto agli amici di condividere la foto per capire meglio. Nella foto si vede Giulia tenere in mano questa presunta bambola ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 haunaa Pierpaolo? Le accuse arrivano da una zia dell’ex velino, che ha chiesto di condividere una foto che getta dei dubbi. La zia di Pierpaolo contro: “Lo stanno facendo impazzire, condividete”al GF Vip 5 non sembra proprio piacere alla famiglia dinonostante l’ultimo incontro chiarificatore con il fratello e la madre. Una zia del 30enne è certa che laabbiaunavodoo e così su Facebook ha chiesto agli amici di condividere la foto per capire meglio. Nella foto si vedetenere in mano questa presunta...

