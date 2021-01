Ex Genio Civile | parcheggio pieno | cancello chiuso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era il 27 novembre 2020 quando l’Amministrazione comunale di Salerno fece sapere che: “(…) L’intesa appena stipulata, che avrà in ogni caso termine il 30 settembre 2021 (salvo eventuali proroghe), prevede la possibilità di utilizzare l’area di sosta di via Porto negli orari non lavorativi, vale a dire nelle fasce serali dei giorni infrasettimanali, nonché nei fine settimana. L’utilizzo sarà subordinato al pagamento di apposite tariffe, analoghe a quelle applicate nelle zone adiacenti, con l’esclusione di tutte le tipologie di abbonamento, ad eccezione dei permessi per disabili”. L’accordo a cui il comunicato fece riferimento intercorse tra Comune e Guardia di Finanza nelle more “dell’apertura del nuovo ‘Park Libertà’ (700 stalli nel sottopiazza della Libertà, ndr) che risolverà una volta per tutte questa criticità della zona”. Due mesi dopo il ...