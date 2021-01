Di Maio attacca Bellanova: “Vuole mettermi contro Conte” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, Di Maio attacca l’ex ministra Bellanova: “Fa il mio nome per mettermi contro Conte. Sanno benissimo che sto lavorando con lui” “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento di mettermi contro il presidente Conte. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, Dil’ex ministra: “Fa il mio nome per. Sanno benissimo che sto lavorando con lui” “Tirano in ballo il mio nome col chiaro intento diil presidente. Sanno benissimo che sto lavorando fianco a fianco con lui, con la massima lealtà, per trovare… L'articolo Corriere Nazionale.

Gli eletti 5Stelle contro i big: non moriremo per Giuseppe E resta Di Maio a difenderlo

IL CASOROMA «Come te nessuno mai». Non fanno che dire questo a Conte i vari ministri grillini. A cominciare da Luigi Di Maio. No fanno che rassicurarlo, accarezzarlo, blandirlo. Sono in pressing ...

IL CASOROMA «Come te nessuno mai». Non fanno che dire questo a Conte i vari ministri grillini. A cominciare da Luigi Di Maio. No fanno che rassicurarlo, accarezzarlo, blandirlo. Sono in pressing ...