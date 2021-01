Cloris Leachman, morta a 94 anni l’attrice interprete di Frau Blücher in Frankenstein Junior (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’ morta a 94 anni Cloris Leachman, attrice e caratterista, vincitrice d un premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per ’L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich. Era famosa soprattutto per aver interpretato Frau Blücher in ‘Frankenstein Junior’. Proprio il regista dell’indimenticata pellicola, Mel Brooks, ha salutato Cloris Leachman attraverso un commosso tweet: “Una notizia così triste: Cloris aveva un talento folle. Potrebbe farti ridere o piangere alla caduta di un cappello. È sempre un vero piacere avere sul set. Ogni volta che sento un cavallo nitrire penserò per sempre all’indimenticabile Frau Blücher di Cloris. È insostituibile e ci ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) E’a 94, attrice e caratterista, vincitrice d un premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per ’L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich. Era famosa soprattutto per aver interpretatoin ‘’. Proprio il regista dell’indimenticata pellicola, Mel Brooks, ha salutatoattraverso un commosso tweet: “Una notizia così triste:aveva un talento folle. Potrebbe farti ridere o piangere alla caduta di un cappello. È sempre un vero piacere avere sul set. Ogni volta che sento un cavallo nitrire penserò per sempre all’indimenticabiledi. È insostituibile e ci ...

Agenzia_Ansa : E' morta Cloris #Leachman, la #FrauBlücher di #FrankensteinJunior. L'attrice statunitense aveva 94 anni #ANSA - ParamountItalia : “Ogni volta che sentirò nitrire un cavallo penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris”… - RollingStoneita : Quello nel capolavoro di Mel Brooks è il suo ruolo più cult. Ma vinse anche un Oscar per ‘L’ultimo spettacolo’ di P… - Ecatetriformis : RT @perchetendenza: 'Cloris Leachman' Perché si è spenta all'età di 94 anni l'attrice statunitense nota per aver interpretato Frau Blücher… - 8tt0 : RT @tartaro7: Purtroppo si è spenta ieri Cloris Leachman, la bravissima attrice che interpretò Frau Blücher in 'Frankenstein Junior'. #Clor… -