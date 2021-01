Ultime Notizie Roma del 27-01-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione Enel Giuliano Ferrigno cominceranno nel pomeriggio dalle 17 Tra poco le consultazioni al Quirinale per cercare di risolvere la crisi di governo sotto la regia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Colle dopo la commemorazione in mattinata della giornata della memoria saliranno prima il presidente del Senato Elisabetta casellati poi il presidente della Camera Roberto Fico colloqui che saranno il preludio ha i colloqui che domani e venerdì il capo dello Stato avrà con i partiti per capire le reali intenzioni delle forze politiche oggi alle 16 il PD riunisce la direzione in cui è costituito il nuovo gruppo parlamentare europeisti maglie centro Democratica commentato in apertura di seduta la presidente del Senato Elisabetta casellati Cambiamo argomento per le ...