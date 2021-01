Shoah | Mattarella | ‘Auschwitz mostruosa costruzione | uomini contro umanità’

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Auschwitz, che simboleggia e riassume tutto l’orrore e la lucida follia del totalitarismo nazista, racchiude in sè i termini di un tragico paradosso: si tratta infatti della concezione più disumana mai concepita dall’uomo,l’umanità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della Memoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ma le parole, specialmente se sono di odio, non restano a lungo senza conseguenze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del ...