Scuderia Ferrari - Carlos Sainz debutta a Fiorano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha iniziato ufficialmente la sua avventura da pilota della. Dopo aver assistito ieri alle prove di Charles Leclerc, il pilota spagnolo ha finalmente indossato il casco e si è calato a bordo della SF71H con la quale girerà sia oggi che domani mattina sul circuito di. La giornata è cominciata, come di consueto, con un giro d'installazione per verificare il funzionamento di tutti i sistemi. Poi è entrata nel vivo. L'obiettivo dinon è certo mostrare la prestazione, ma familiarizzare il più possibile con la sua nuova squadra e con tutte le nuove procedure con il volante, molto diverse da team a team.

A Fiorano è il giorno di Carlos Sainz. Il nuovo pilota della Ferrari ha debuttato al volante della rossa sul circuito di casa, dove da ...Puntuale come un orologio svizzero questa mattina intorno alle 9:50, è arrivato il momento tanto atteso per Carlos Sainz Jr.: il debutto assoluto su una Ferrari di F1, la SF71H che in questi giorni st ...