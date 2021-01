Sabrina Salerno raccoglie l’asciugamani e scatena i fan | “Oltre le gambe c’è di più”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)provocante più che mai: la cantante ha postato una foto su IG che ha fatto impazzire i follower per un dettaglio bollente La cantante ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Non è la prima volta che accade che l’icona sexy L'articolo proviene da Leggilo.org.