Polonia, entra in vigore il divieto quasi totale dell'aborto. Le donne sono pronte a scendere in piazza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La decisione presa a ottobre da parte del governo polacco di vietare l'aborto anche in caso di gravi malformazioni del feto viene pubblicata oggi sul Journal of Laws, e dunque entra in vigore e diventa effettiva. La legge di Varsavia sull'aborto è già una delle più restrittive d'Europa e l'interruzione di gravidanza è permessa solo in caso di stupro, incesto, o per tutelare la vita della madre. Con la sentenza, la libertà delle donne sarà ulteriormente limitata visto che il 98% degli aborti nel Paese avviene proprio a causa di anomalie fetali. Una possibilità che l'esecutivo guidato dal partito conservato di diritto e giustizia (PiS) considera invece incostituzionale. Come ad ottobre, le donne sono pronte a scendere nuovamente in piazza. Il gruppo di ...

ROMA. – Torna a livelli di guardia la tensione in Polonia. Il governo ha annunciato oggi la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della controversa sentenza della Corte costituzionale polacca che imp ...

In Polonia torna altissima la tensione sul tema dell'aborto. Il governo ha annunciato la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale ...

ROMA. – Torna a livelli di guardia la tensione in Polonia. Il governo ha annunciato oggi la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della controversa sentenza della Corte costituzionale polacca che imp ...