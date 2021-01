"Onestamente, io e De Falco non possiamo fare insieme un progetto politico...”. Sandra Lonardo vota Conte, ma non fa gruppo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Noi stiamo lavorando sul territorio per fare un nuovo movimento politico che si chiama ‘Meglio noi per l’Italia’, che nascerà fuori dal Parlamento...”. La senatrice del Misto Sandra Lonardo si è tirata fuori dal gruppo dei ‘responsabili’ pro Conte al Senato e già “guarda oltre”. L’ex azzurra spiega all’Adnkronos che ha deciso di uscire dall’operazione ‘costruttori’ perché hanno cambiato le carte in tavola all’ultimo momento con l’inserimento nel simbolo ‘Centro democratico’ di Bruno Tabacci. “Non c’era un progetto politico -sottolinea lady Mastella- e una volta visto in faccia chi voleva aderire la vedevo davvero dura... Ho ricevuto una telefona ieri nel corso della quale mi invitavano a fare parte di questo nuovo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Noi stiamo lavorando sul territorio perun nuovo movimentoche si chiama ‘Meglio noi per l’Italia’, che nascerà fuori dal Parlamento...”. La senatrice del Mistosi è tirata fuori daldei ‘responsabili’ proal Senato e già “guarda oltre”. L’ex azzurra spiega all’Adnkronos che ha deciso di uscire dall’operazione ‘costruttori’ perché hanno cambiato le carte in tavola all’ultimo momento con l’inserimento nel simbolo ‘Centro democratico’ di Bruno Tabacci. “Non c’era un-sottolinea lady Mastella- e una volta visto in faccia chi voleva aderire la vedevo davvero dura... Ho ricevuto una telefona ieri nel corso della quale mi invitavano aparte di questo nuovo ...

