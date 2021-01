Normalità nei voli aerei? Non prima del 2023: le ipotesi del CEO easyJet (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Johan Lundgren, CEO di easyJet ha rilasciato un’intervista all’Evening Standard in cui ha dichiarato che, a suo parere, non torneremo a volare in tranquillità come una volta fino al 2023. La voglia di ripartire e di volare è tanta, lo sottolinea anche l’amministratore delegato di easyJet, ma le perplessità sul quando potremo tornare a viaggiare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Johan Lundgren, CEO diha rilasciato un’intervista all’Evening Standard in cui ha dichiarato che, a suo parere, non torneremo a volare in tranquillità come una volta fino al. La voglia di ripartire e di volare è tanta, lo sottolinea anche l’amministratore delegato di, ma le perplessità sul quando potremo tornare a viaggiare L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

