Lady Gaga | una collega l’attacca | “Dipendete dalla coca e collabora con molestatori”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuovo episodio di ‘Io e la mia ossessione popstar edition‘. Azealia Banks negli ultimi 7 anni ha attaccato decine di voltee Lana Del Rey e in questi giorni è tornata alla carica. Se nelle scorse settimane se l’è presa con Lana dandole della “grassa dipendente dagli psicofarmaci”, ieri ha vomitato cattiverie sulla Germanotta. “La verità è che ci siamo persi così tanti momenti fashion di Melania Trump.? Quellainomane ha fatto una canzone con R Kelly, che ha messo incinta una quindicenne e ha torturato innumerevoli altre donne nere. Il brano che lei ha fatto con quel molestatore è Do what you want with my body. Capite? “Fai quello che vuoi con il mio corpo”. E voi tutti avete quella faccia quando lei è apparsa fasciata in quell’abito Schiaparelli e sembrava una matrona. Poi ha ...