Israele | il virus non frena

Dopo la chiusura dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv fino al 31 gennaio, oggi Israele sigillerà anche i confini di terra con Egitto e Giordania. Sempre oggi il governo Netanyahu dovrà decidere se estendere il lockdown nazionale che scade questo fine settimana. E tutto lascia prevedere che sarà rinnovato per un'altra settimana, forse due. L'emergenza coronavirus non rallenta nel paese. Sebbene l'immunizzazione di massa proceda ad alta velocità – dal 20 dicembre fino a due giorni fa 2.768.202 israeliani avevano ricevuto …

Dopo la chiusura dell’aeroporto internazionale di Tel Aviv fino al 31 gennaio, oggi Israele sigillerà anche i confini di terra con Egitto e Giordania. Sempre oggi il governo Netanyahu dovrà decidere s ...

La Norvegia chiusa a tutti quelli che non risiedono. La Norvegia ha deciso di chiudere le frontiere a quasi tutti i non residenti per evitare la diffusione delle nuove varianti del Covid-19. La pandem ...

Dopo la chiusura dell’aeroporto internazionale di Tel Aviv fino al 31 gennaio, oggi Israele sigillerà anche i confini di terra con Egitto e Giordania. Sempre oggi il governo Netanyahu dovrà decidere s ...La Norvegia chiusa a tutti quelli che non risiedono. La Norvegia ha deciso di chiudere le frontiere a quasi tutti i non residenti per evitare la diffusione delle nuove varianti del Covid-19. La pandem ...