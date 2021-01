George Ciupilan | chi è l’influencer de “La Caserma”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è un influencer italiano. Ha 18 anni (è nato nel 2002) e viene da Stella, in provincia di Savona, anche se ha origini rumene. Ha studiato all’istituto geometra ma non sappiamo se si è diplomato: “Non vado matto per lo studio“, ha detto. Si è fatto conoscere nel 2019 partecipando a Il Collegio 4. Nel 2021 è uno dei concorrenti della prima edizione de La. Si definisce molto egocentrico. Fa quattro ore al giorno di palestra. In gruppo tende a essere leader. Si è sempre definito un playboy: “Ho la fila esagerata di ragazze”, diceva nel 2019. Ha avuto una relazione con l’ex collegiale Roberta Zachero: si sono lasciati ad aprile 2020. Non ha avuto suo madre vicino fino agli otto anni. La prima volta che l’ha vista ha detto: “E’ mia madre? Ma è davvero bellissima!“. Lei ha detto: “Dalla Romania sono venuta qui ...