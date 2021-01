Francesca Brambilla: “Higuain ossessivo-compulsivo, mi scriveva ogni due minuti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”. Parola di Francesca Brambilla, star di Avanti un altro e nota soubrette che negli scorsi anni è stata a lungo corteggiata, senza successo, dal giocatore di Napoli e Juventus, ora in MLS, Gonzalo Higuain. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”. Parola di, star di Avanti un altro e nota soubrette che negli scorsi anni è stata a lungo corteggiata, senza successo, dal giocatore di Napoli e Juventus, ora in MLS, Gonzalo. SportFace.

FQMagazineit : Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo” - Noovyis : (Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo”) Playhitmusic - - infoitsport : Francesca Brambilla: “Higuain è ossessivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con…” - Sport_Fair : #Higuain ci ha provato con Francesca #Brambilla Ma lei non lo ha trattato benissimo - Giacomo64994515 : Francesca Brambilla: 'Higuain ci ha provato con me, è ossessivo' Donna senza dignità per un po' di pubblicità ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo” Il Fatto Quotidiano Francesca Brambilla, le rivelazioni su Higuain: “È ossessivo-compulsivo”

Dopo la rivelazione di Manuela Ferrera sul fatto che a Gonzalo Higuain piacerebbero “le zozze”, nell’ultima puntata di Tiki Taka con Piero Chiambretti si è tornati a parlare del calciatore argentino.

Francesca Brambilla: “Higuain? Ossessivo e compulsivo”/ “Quando era in Italia…”

Francesca Brambilla e il corteggiamento di Gonzalo Higuain: "E' ossessivo-compulsivo. Quando era in Italia mi chiamava e...".

Dopo la rivelazione di Manuela Ferrera sul fatto che a Gonzalo Higuain piacerebbero “le zozze”, nell’ultima puntata di Tiki Taka con Piero Chiambretti si è tornati a parlare del calciatore argentino.Francesca Brambilla e il corteggiamento di Gonzalo Higuain: "E' ossessivo-compulsivo. Quando era in Italia mi chiamava e...".