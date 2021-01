Covid: con anticorpi monoclonali meno 70% ricoveri e decessi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il trattamento con la combinazione di due anticorpi neutralizzanti targati Lilly ha ridotto il rischio di ricovero e morte per Covid-19 del 70%. Lo annuncia la Eli Lilly and Company, sulla base dei risultati dello studio di fase 3 Blaze-1. Bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) sono stati testati in pazienti ad alto rischio con recente diagnosi di Covid-19: su 1.035 persone, ci sono stati 11 eventi come ricoveri e decessi (2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 eventi (7,0%) in quelli trattati invece con placebo. Ci sono stati 10 morti in totale, tutti verificatisi in pazienti che assumevano placebo e nessuno fra quelli che hanno ricevuto gli anticorpi. Dallo studio emerge anche “una forte evidenza che la terapia ha ridotto la carica ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il trattamento con la combinazione di dueneutralizzanti targati Lilly ha ridotto il rischio di ricovero e morte per-19 del 70%. Lo annuncia la Eli Lilly and Company, sulla base dei risultati dello studio di fase 3 Blaze-1. Bamlanivimab (LY-CoV555) ed etesevimab (LY-CoV016) sono stati testati in pazienti ad alto rischio con recente diagnosi di-19: su 1.035 persone, ci sono stati 11 eventi come(2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 eventi (7,0%) in quelli trattati invece con placebo. Ci sono stati 10 morti in totale, tutti verificatisi in pazienti che assumevano placebo e nessuno fra quelli che hanno ricevuto gli. Dallo studio emerge anche “una forte evidenza che la terapia ha ridotto la carica ...

