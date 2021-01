Conte: “Dimissioni per formare un governo di salvezza nazionale” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il post sui social del premier Conte dopo le Dimissioni: “Conta che il Paese si rialzi in fretta”. ROMA – Nessuna conferenza, nessun video, ma un post sui social da parte del premier Conte dopo le Dimissioni. Sin dalle prime ore di questa lunga giornata erano girate diverse voci sulla possibilità di un messaggio da parte del presidente del Consiglio dimissionario. Solo in serata il primo ministro è intervenuto con un post sui social. Un lungo appello ai partiti, ma anche un messaggio ai cittadini. Il post del premier Conte sui social Lungo post del premier Conte sui social: “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare le Dimissioni nelle mani del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il post sui social del premierdopo le: “Conta che il Paese si rialzi in fretta”. ROMA – Nessuna conferenza, nessun video, ma un post sui social da parte del premierdopo le. Sin dalle prime ore di questa lunga giornata erano girate diverse voci sulla possibilità di un messaggio da parte del presidente del Consiglio dimissionario. Solo in serata il primo ministro è intervenuto con un post sui social. Un lungo appello ai partiti, ma anche un messaggio ai cittadini. Il post del premiersui social Lungo post del premiersui social: “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare lenelle mani del ...

