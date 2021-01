Benedetta Rossi tormentata dalla malasorte: la brutta esperienza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La famosa blogger culinaria Benedetta Rossi ha fatto alcune affermazioni, ammettendo che lei e suo marito sono molto sfortunati Benedetta Rossi (Instagram)Benedetta Rossi è una food blogger italiana. Nata nelle Marche, mostra fin da giovanissima la sua passione per la cucina tradizionale, grazie anche ai segreti trasmessi a lei dalla madre e dalla nonna. Negli anni novanta inizia la gestione di un agriturismo con il sostegno di suo marito Marco Gentile. Immersa nel verde, decide di aprire un blog dove spiega le sue ricette gastronomiche e fornisce consigli per prepararle al meglio. In seguito, grazie alla crescente popolarità, decide di sbarcare anche su altre piattaforme social. Pertanto ha aperto un canale YouTube, nonché i profili ... Leggi su kronic (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La famosa blogger culinariaha fatto alcune affermazioni, ammettendo che lei e suo marito sono molto sfortunati(Instagram)è una food blogger italiana. Nata nelle Marche, mostra fin da giovanissima la sua passione per la cucina tradizionale, grazie anche ai segreti trasmessi a leimadre enonna. Negli anni novanta inizia la gestione di un agriturismo con il sostegno di suo marito Marco Gentile. Immersa nel verde, decide di aprire un blog dove spiega le sue ricette gastronomiche e fornisce consigli per prepararle al meglio. In seguito, grazie alla crescente popolarità, decide di sbarcare anche su altre piattaforme social. Pertanto ha aperto un canale YouTube, nonché i profili ...

top10libri_it : BESTSELLER #5: Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» Benedetta R… - AnElasticHeart_ : Io amo Benedetta Rossi, sui marito, la sua casa, Cloud, le sue zie e tutto quanto ???? - springday_moon : @TealeafKim aspe aspe decidiamo bene Benedetta Parodi o Benedetta Rossi? sinceramente anch'io sono team Parodi, ma… - SpotandWeb : Nuova notizia: Kasanova e In Testa ancora con Benedetta Rossi per la linea eco petra - zazoomblog : Benedetta Rossi nervosa ed arrabbiata con il marito Marco: “Butto via tutto” – VIDEO - #Benedetta #Rossi #nervosa… -