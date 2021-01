Prada Cup, Ineos non penalizzata? Marco Mercuriali (Luna Rossa): “I giudici mi hanno spiegato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Non si è ancora placata l’eco della straordinaria regata di sabato scorso tra Luna Rossa ed Ineos UK. Una contesa in cui Britannia ha avuto la meglio, qualificandosi direttamente per la finale di Prada Cup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è andato in scena un duello rusticano, con tanto di ultimo incrocio da brividi. Il Team Prada Pirelli ha reclamato una penalità che i giudici non hanno concesso. Secondo molti addetti ai lavori, l’imbarcazione italiana è stata in qualche modo defraudata. La giuria, da regolamento, non rende pubbliche le motivazioni dei propri verdetti. OA Sport, tuttavia, vi rivela in esclusiva cosa ha portato gli arbitri a rigettare il reclamo della flotta finanziata dal patron Patrizio Bertelli. Ce lo ha spiegato Marco ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Non si è ancora placata l’eco della straordinaria regata di sabato scorso traedUK. Una contesa in cui Britannia ha avuto la meglio, qualificandosi direttamente per la finale diCup. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è andato in scena un duello rusticano, con tanto di ultimo incrocio da brividi. Il TeamPirelli ha reclamato una penalità che inonconcesso. Secondo molti addetti ai lavori, l’imbarcazione italiana è stata in qualche modo defraudata. La giuria, da regolamento, non rende pubbliche le motivazioni dei propri verdetti. OA Sport, tuttavia, vi rivela in esclusiva cosa ha portato gli arbitri a rigettare il reclamo della flotta finanziata dal patron Patrizio Bertelli. Ce lo ha...

SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perch Ineos non st... - infoitsport : Prada Cup, Ineos non penalizzata? La verità. Marco Mercuriali: 'I giudici mi hanno spiegato' - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perché Ineos non è stata penalizzata - InNomeDellaJ : @realvarriale @RaiUno @MdGOfficial Io preferisco restare in tema sportivo. Si sta svolgendo la Prada Cup in Nuova Z… - zazoomblog : Prada Cup Ineos non penalizzata? La verità. Marco Mercuriali: “I giudici mi hanno spiegato” - #Prada #Ineos… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup Prada Cup, Luna Rossa defraudata! Ineos era stata penalizzata nelle WS per una manovra simile! OA Sport Luna Rossa-American Magic, Prada Cup: programma semifinali, orari, tv. Il calendario completo

Cresce l'attesa per le semifinali della Prada Cup di scena nel fine settimana nella baia di Auckland. Luna Rossa sfiderà in semifinale American Magic, ancora alle prese con le riparazioni all'imbarcaz ...

LUNA ROSSA

2Proprio non c’è vittoria. Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, terza sconfitta consecutiva per la barca italiana Luna Rossa contro il Team Ineos. La formazione britannica a questo punto risulta mat ...

Cresce l'attesa per le semifinali della Prada Cup di scena nel fine settimana nella baia di Auckland. Luna Rossa sfiderà in semifinale American Magic, ancora alle prese con le riparazioni all'imbarcaz ...2Proprio non c’è vittoria. Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, terza sconfitta consecutiva per la barca italiana Luna Rossa contro il Team Ineos. La formazione britannica a questo punto risulta mat ...