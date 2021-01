Ora De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa: svolta subito o addio (Di martedì 26 gennaio 2021) Vento tagliente, pioggia ma a Castel Volturno sono i musi lunghi a farti capire che la tempesta non è ancora passata. Solo nove giorni fa il Napoli dava spettacolo battendo 6 - 0 la Fiorentina. Ma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) Vento tagliente, pioggia ma a Castel Volturnoi musi lunghi a farti capire che la tempesta non è ancora passata. Solo nove giorni fa il Napoli dava spettacolo battendo 6 - 0 la Fiorentina. Ma ...

mirkocalemme : Per ora , nessun contatto tra #Benitez e il #Napoli. Lo spagnolo ha lasciato la Cina per riavvicinarsi alla famigli… - sportli26181512 : Ora De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa: svolta subito o addio: Ora De Laurentiis e Gattuso sono separati… - _SiGonfiaLaRete : #Gattuso per ora non a rischio, anche se #DeLaurentiis è arrabbiato - napolista : Corsport: #Benitez è tentato da #DeLaurentiis, ma chiede 48 ore Dopo la delusione col Verona De Laurentiis ha chia… - infoitsport : Parla un decano del giornalismo napoletano: “De Laurentiis è in contatto con Benitez. Giusto che ora stia in silenz… -