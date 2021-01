Omelia “No Vax” | arrivano le scuse | “Forse non ho trovato le parole giuste”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Arcangelo Trimonte (Bn) – Non sembra placarsi la discussione accesa sabato dopo l’“No Vax” di Don Francesco Collarile nella Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Paduli. Il parroco, appartenente alla Chiesa del vicinissimo comune di Sant’Arcangelo Trimonte, si è lasciato andare ad un’che ha sorpreso i presenti, richiamando una fortissima attenzione mediatica causata dal video divenuto virale sul web in cui lo si sentiva definire il vaccino contro il Covid-19 una “porcheria“. Ad intervenire sulla vicenda erano stati in un primo momento il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, ribadendo che “i padulesi sono di vedute apposte a quelle negazioniste di Don Francesco“, e il parroco don Enrico Iuliano, assente quel giorno dalla sua chiesa per un corso prematrimoniale e dunque sostituito da don Francesco ...