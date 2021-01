Gomez in partenza per Siviglia: “Rifarei tutto quello che ho fatto” (Di martedì 26 gennaio 2021) Alejandro Gomez è in partenza per la Spagna, direzione Siviglia. Fuori dall’aeroporto, intercettato dai cronisti, ha così risposto alle domande: “Lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane”. Se si penta di qualcosa in questi anni a Bergamo: “Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno che ho fatto a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa”. Un messaggio per i tifosi: “Veramente mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente” Un messaggio per la società e l’allenatore: “Già ho parlato con loro e loro sanno cosa penso. I miei ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Alejandroè inper la Spagna, direzione. Fuori dall’aeroporto, intercettato dai cronisti, ha così risposto alle domande: “Lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane”. Se si penta di qualcosa in questi anni a Bergamo: “che hodal primo giorno che hoa Bergamo, abbiamola storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa”. Un messaggio per i tifosi: “Veramente mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente” Un messaggio per la società e l’allenatore: “Già ho parlato con loro e loro sanno cosa penso. I miei ...

DiMarzio : Dall'affetto per Bergamo e per l'#Atalanta ai saluti con Percassi e Gasperini: le parole del Papu #Gomez in partenz… - BorjaPe7 : RT @DiMarzio: Dall'affetto per Bergamo e per l'#Atalanta ai saluti con Percassi e Gasperini: le parole del Papu #Gomez in partenza per #Siv… - _MrWolf_ : RT @DiMarzio: Dall'affetto per Bergamo e per l'#Atalanta ai saluti con Percassi e Gasperini: le parole del Papu #Gomez in partenza per #Siv… - matteoduranti10 : RT @DiMarzio: Dall'affetto per Bergamo e per l'#Atalanta ai saluti con Percassi e Gasperini: le parole del Papu #Gomez in partenza per #Siv… - gunner_maru : RT @DiMarzio: Dall'affetto per Bergamo e per l'#Atalanta ai saluti con Percassi e Gasperini: le parole del Papu #Gomez in partenza per #Siv… -