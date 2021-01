Galaxy S21 Ultra: specifiche, unboxing, prime impressioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Samsung Galaxy S21 Ultra è il top di gamma tra i tre top presentati con un evento live il 14 gennaio scorso a causa del COVID-19, l’azienda sudcoreana ha presentato anche il “piccolo” Galaxy S21 e la versione intermedia S21 Plus. Novità assoluta di questi device è l’assenza, nella confezione, di cuffie e alimentatore seguendo le orme della rivale Apple che per prima implementa tali tipi di novità che poi l’azienda sudcoreana segue a ruota. Migliorato il design della fotocamera posteriore che non è più un pugno in un occhio e aggiunto il supporto alla S Pen (solo sull’S21 Ultra) come trapelato nei mesi precedenti la presentazione anticipata rispetto al solito calendario annuale Samsung. Recensione Galaxy S20, vale la pena acquistarlo? Samsung Galaxy S21 Ultra in una ... Leggi su pantareinews (Di martedì 26 gennaio 2021) SamsungS21è il top di gamma tra i tre top presentati con un evento live il 14 gennaio scorso a causa del COVID-19, l’azienda sudcoreana ha presentato anche il “piccolo”S21 e la versione intermedia S21 Plus. Novità assoluta di questi device è l’assenza, nella confezione, di cuffie e alimentatore seguendo le orme della rivale Apple che per prima implementa tali tipi di novità che poi l’azienda sudcoreana segue a ruota. Migliorato il design della fotocamera posteriore che non è più un pugno in un occhio e aggiunto il supporto alla S Pen (solo sull’S21) come trapelato nei mesi precedenti la presentazione anticipata rispetto al solito calendario annuale Samsung. RecensioneS20, vale la pena acquistarlo? SamsungS21in una ...

Anche per il Galaxy S21 Ultra di Samsung giunge il tempo delle torture di JerryRigEverything: lo YouTuber ha caricato il primo dei tradizionali due video riservati agli smartphone più interessanti - i ...

Galaxy A02, Samsung lancia uno smartphone low cost: le caratteristiche

Galaxy A02, lo smartphone entry level di casa Samsung Top di gamma ma non solo. Poco dopo il Galaxy S21, punta di diamante della società sudcoreana, ?

Anche per il Galaxy S21 Ultra di Samsung giunge il tempo delle torture di JerryRigEverything: lo YouTuber ha caricato il primo dei tradizionali due video riservati agli smartphone più interessanti - i ...Galaxy A02, lo smartphone entry level di casa Samsung Top di gamma ma non solo. Poco dopo il Galaxy S21, punta di diamante della società sudcoreana, ?