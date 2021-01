Driven | La seconda stagione | data di uscita | cast | trama

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’adattamento di Passionflix della popolarissima seriedi K. Bromberg continuerà nel 2021. Le riprese per le stagioni 2 e 3, che seguono rispettivamente gli eventi di Fueled e Crashed, si sono concluse alla fine del 2020. Quando si sono concluse le riprese? Il CEO di Passionflix Tosca Musk torna a dirigere lae la terza. Le riprese si sono concluse alla fine del 2020, quando il team di Musk ha lavorato febbrilmente per completare le riprese in sicurezza, prestando molta attenzione al protocollo di sicurezza COVID-19 e allo stesso tempo consapevole dei casi in aumento a Los Angeles. Per fortuna, ile la troupe sono rimasti al sicuro per tutta la produzione.diAl momento della stesura di questo articolo, non esiste una ...