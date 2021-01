Cyberpunk 2077 elimina un filtro e migliora la grafica grazie a una nuova mod (Di martedì 26 gennaio 2021) Una nuova mod di Cyberpunk 2077 pubblicata online da poco ha rimosso un filtro introdotto nel gioco poco dopo il lancio. Rimuovendo il filtro, la mod Forced Sharpening Removal può migliorare la qualità visiva delle texture, in particolare per quanto riguarda le texture dei personaggi. La mod può essere scaricata da Nexus Mods. Mentre se seguendo questi link (1 e 2) potete vedere alcune immagini che mostrano i miglioramenti apportati alla grafica. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Unamod dipubblicata online da poco ha rimosso unintrodotto nel gioco poco dopo il lancio. Rimuovendo il, la mod Forced Sharpening Removal puòre la qualità visiva delle texture, in particolare per quanto riguarda le texture dei personaggi. La mod può essere scaricata da Nexus Mods. Mentre se seguendo questi link (1 e 2) potete vedere alcune immagini che mostrano imenti apportati alla. Leggi altro...

