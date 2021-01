CDP e SACE sostengono piani di crescita di Pama (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e SACE sostengono i piani di sviluppo di Pama, azienda trentina leader a livello globale nel settore delle grandi macchine utensili alesatrici, fresatrici e centri di lavoro destinate a settori strategici come quelli dell’energia, del settore navale, del movimento terra, del ferroviario e dell’aerospace. E’ stato sottoscritto un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla “Garanzia Italia” di SACE, rilasciata digitalmente e in tempi brevi. L’operazione ha visto anche la partecipazione dello Studio Pirola nel ruolo di advisor. Le risorse messe a disposizione da CDP per supportare la ripartenza del Paese in seguito alla crisi epidemiologica permetteranno a Pama di sostenere il piano industriale e la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti edi sviluppo di, azienda trentina leader a livello globale nel settore delle grandi macchine utensili alesatrici, fresatrici e centri di lavoro destinate a settori strategici come quelli dell’energia, del settore navale, del movimento terra, del ferroviario e dell’aerospace. E’ stato sottoscritto un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla “Garanzia Italia” di, rilasciata digitalmente e in tempi brevi. L’operazione ha visto anche la partecipazione dello Studio Pirola nel ruolo di advisor. Le risorse messe a disposizione da CDP per supportare la ripartenza del Paese in seguito alla crisi epidemiologica permetteranno adi sostenere il piano industriale e la ...

Cassa Depositi e Prestiti e SACE sostengono i piani di sviluppo di Pama, azienda trentina leader a livello globale nel settore delle grandi ...

Scontro Mef-Cdp, il nuovo piano industriale della Sace resta ai box

Non decolla ancora il nuovo piano industriale della Sace. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, l’incertezza in merito al ritorno della società guidata da Pierfrancesco Latini sotto ...

