Alfonso Signorini, brutto risveglio: la notizia che forse proprio non si aspettava (Di martedì 26 gennaio 2021) Probabilmente Alfonso Signorini si aspettava un risveglio diverso dopo la 34esima puntata del GF Vip, la prima che inaugura il ritorno del doppio appuntamento settimanale e quella in cui le sorprese e i colpi di scena non si sono sprecati. O forse, considerando la grande attesa per la nuova serie con protagonista Lino Guanciale, che è amatissimo dal pubblico, lo sospettava. Sta di fatto che lunedì 25 gennaio 2021 il suo GF Vip ha di nuovo perso la sfida degli ascolti. Su Raiuno il debutto de Il Commissario Ricciardi è davvero partito col botto, raccogliendo davanti al piccolo schermo quasi sei milioni di telespettatori. Nel dettaglio, la nuova serie tv con Guanciale ha registrato una media di 5.951.000 di telespettatori con il 24.1% di share. (Continua dopo la foto)ù La 34esima puntata del reality di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Probabilmentesiundiverso dopo la 34esima puntata del GF Vip, la prima che inaugura il ritorno del doppio appuntamento settimanale e quella in cui le sorprese e i colpi di scena non si sono sprecati. O, considerando la grande attesa per la nuova serie con protagonista Lino Guanciale, che è amatissimo dal pubblico, lo sospettava. Sta di fatto che lunedì 25 gennaio 2021 il suo GF Vip ha di nuovo perso la sfida degli ascolti. Su Raiuno il debutto de Il Commissario Ricciardi è davvero partito col botto, raccogliendo davanti al piccolo schermo quasi sei milioni di telespettatori. Nel dettaglio, la nuova serie tv con Guanciale ha registrato una media di 5.951.000 di telespettatori con il 24.1% di share. (Continua dopo la foto)ù La 34esima puntata del reality di ...

GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - GrandeFratello : Cosa succederà nella puntata di stasera? Ma sentiamolo direttamente dalla voce del mitico Alfonso Signorini in coll… - trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - lettlemoments : RT @indy_sponente: 8 FEBBRAIO 2020: BUGO ESCE E LASCIA SOLO SUL PALCO MORGAN 8 FEBBRAIO 2021: TOMMASO, STEFANIA, MARIA TERESA ESCONO DALLA… - OmoFelix1 : Visto che il parlamento italiano è diventato come il grande fratello: Conte sei stato nominato Via al televoto, Vai Alfonso Signorini.... -