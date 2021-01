Variante sudafricana coronavirus resiste agli anticorpi? Il caso (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Variante sudafricana del coronavirus ha una capacità di resistenza agli anticorpi formatisi dal virus originale? L’allarme arriva da CBS News, i cui giornalisti sembra abbiano potuto accedere a un laboratorio sudafricano dove si studia proprio la Variante del virus, che è anche la più temuta non a caso, scoprendo dunque che la stessa resisterebbe agli anticorpi che si trovano nei vaccini anti-Covid. A preoccupare, oggi, sono infatti le mutazioni del virus originale: il premier inglese Boris Johnson, pochi giorni fa, ha commentato che la Variante inglese non è solo più contagiosa, ma è anche più letale. Segui Termometro Politico su Google News Variante ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladelha una capacità dinzaformatisi dal virus originale? L’allarme arriva da CBS News, i cui giornalisti sembra abbiano potuto accedere a un laboratorio sudafricano dove si studia proprio ladel virus, che è anche la più temuta non a, scoprendo dunque che la stessarebbeche si trovano nei vaccini anti-Covid. A preoccupare, oggi, sono infatti le mutazioni del virus originale: il premier inglese Boris Johnson, pochi giorni fa, ha commentato che lainglese non è solo più contagiosa, ma è anche più letale. Segui Termometro Politico su Google News...

