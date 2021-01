Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Roberta fa una Rivelazione su Michele! (Di lunedì 25 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Roberta parla di Michele e del fatto che si sente presa in giro da lui. Intanto Sophie litiga furiosamente con Giorgio a causa di un bacio che si sono scambiati… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo del Trono Over. Roberta ha detto qualcosa di molto importante sul conto di Michele. Per quanto riguarda quello Classico, però, la protagonista è stata Sophie che ha avuto un fortissimo scontro con Giorgio dopo il bacio che si sono scambiati. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Roberta dice che Michele è fidanzato! La Puntata si apre di nuovo con Lucrezia. Gianni le ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 25 gennaio 2021)diparla di Michele e del fatto che si sente presa in giro da lui. Intanto Sophie litiga furiosamente con Giorgio a causa di un bacio che si sono scambiati… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo del Trono Over.ha detto qualcosa di molto importante sul conto di Michele. Per quanto riguarda quello Classico, però, la protagonista è stata Sophie che ha avuto un fortissimo scontro con Giorgio dopo il bacio che si sono scambiati. Ecco i dettagli.didice che Michele è fidanzato! Lasi apre di nuovo con Lucrezia. Gianni le ...

