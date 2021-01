Guerra ai piromani, in ddl previsto sequestro beni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il sequestro e la confisca dei beni, già prevista per i reati di mafia e corruzione, anche per chi incendia il patrimonio boschivo mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. A provare questa strada con lo scopo di aggiungere un ulteriore deterrente alla detenzione prevista dall’articolo 423 bis del codice penale (da 4 a 10 anni di Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 26 gennaio 2021) Ile la confisca dei, già prevista per i reati di mafia e corruzione, anche per chi incendia il patrimonio boschivo mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. A provare questa strada con lo scopo di aggiungere un ulteriore deterrente alla detenzione prevista dall’articolo 423 bis del codice penale (da 4 a 10 anni di

ilmattinodisici : Guerra ai piromani, in ddl previsto sequestro beni - AnsaSicilia : Sicilia: guerra ai piromani, in ddl-voto sequestro beni. Proposta parte dal gruppo parlamentare di Attiva Sicilia |… - blogsicilia : Guerra ai piromani in Sicilia, all'Ars ddl che prevede sequestro e confisca dei beni - -