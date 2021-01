Guardiola difende Lampard: “Non esistono progetti o idee. Se non vinci verrai esonerato” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia di WBA-Manchester City, il tecnico dei citiziens, Pep Guardiola ha così commentato, interpellato dai giornalisti, l’esonero di Frank Lampard: “La gente parla di progetti e idee. Non esistono. Devi vincere o verrai esonerato. Spero di vedere Frank presto e di andare in un ristorante con lui quando il lockdown sarà finito”. Foto: twitter manchester city L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia di WBA-Manchester City, il tecnico dei citiziens, Pepha così commentato, interpellato dai giornalisti, l’esonero di Frank: “La gente parla di. Non. Devi vincere o. Spero di vedere Frank presto e di andare in un ristorante con lui quando il lockdown sarà finito”. Foto: twitter manchester city L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Guardiola difende Lampard: “Non esistono progetti o idee. Se non vinci verrai esonerato”) Playhitmusic - - Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: Chi vuole #Italiano guardi come si difende. Quattro gol ridicoli, ultimo al 92' dopo aver pareggiato 3-3. Io direi ch… - edoardo_go : RT @FrancescoRoma78: Chi vuole #Italiano guardi come si difende. Quattro gol ridicoli, ultimo al 92' dopo aver pareggiato 3-3. Io direi ch… - FrancescoRoma78 : Chi vuole #Italiano guardi come si difende. Quattro gol ridicoli, ultimo al 92' dopo aver pareggiato 3-3. Io direi… - letterinof : @creti_davide @Sport_Mediaset Certo, ma c’eravamo con la testa. Era una finale contro una squadra che ormai si dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola difende Guardiola difende Lampard: “Non esistono progetti o idee. Se non vinci verrai esonerato” alfredopedulla.com Arsenal, il disastro continua: autogol, è fuori dalla FA Cup. Il City passa, ma che paura

Ride il Southampton con un'autorete di Gabriel: i detentori della Coppa salutano il torneo al quarto turno. Ora i Saints col Wolverhamton. Avanza anche il West Ham. La squadra di Guardiola soffre col ...

Cheltenham-Manchester City, Fa Cup: streaming, formazioni, pronostici

Cheltenham-Manchester City è una partita di Fa Cup e si gioca sabato alle 18:30: approfondimenti, formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ride il Southampton con un'autorete di Gabriel: i detentori della Coppa salutano il torneo al quarto turno. Ora i Saints col Wolverhamton. Avanza anche il West Ham. La squadra di Guardiola soffre col ...Cheltenham-Manchester City è una partita di Fa Cup e si gioca sabato alle 18:30: approfondimenti, formazioni, pronostici, tv e streaming.